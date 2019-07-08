Романтики с большой дороги

Сморщенный лоб еще не является признаком наличия в нем умной мысли.

К такому выводу меня привели высказывания некоторых молодежных лидеров на одной околомолодежной тусовке, именуемой по-модному «клубом». Трибуны очень переживали по поводу «инфантилизма столичных парней и девушек», отсутствия у них романтики «великих свершений», тяги к тому, чтобы пожить «в комарином краю», «протянуть куда-нибудь магистраль».

В качестве выхода «из заколдованного круга» предлагали совершенно «прорывную» идею — «принять закон о молодежи». «Мероприятия — это не главное. Смахните пыль с закона о молодежи! За 15 лет — ни одного закона. Начинайте двигать законы о молодежи!» — вещал один младолидер. «Наша главная головная боль — это закон о молодежи!» — вторил ему другой. «Старый закон по ряду обстоятельств был принят «на коленке» и нуждается в серьезной доработке! Кроме того, он уже не соответствует вызовам времени», — горячился третий. «Важно развивать тему капитализации молодежных знаний, потому что велик сейчас потенциал современного человека!», «Молодежная политика должна развиваться параллельно с образованием, а где-то даже конкурировать. Молодежь из объекта молодежной политики стала ее субъектом!» Где они этих страстей набрались?!

Окунаясь всякий раз в молодежную среду нашего мегаполиса, не устаю удивляться двум открытиям — стремлению подростков столицы к профессиональным знаниям и щедрости городского правительства. Когда мне показали суперсовременный станок-автомат, который ювелирно режет металлический лист 100-миллиметровой толщины, у меня возникло уважение к такому агрегату. Когда мне сказали, что на таких станках работают 16-летние юноши из группы сварщиков, я был поражен. Когда мне сказали, что на современных предприятиях атомной и оборонной промышленности эти, в сущности, подростки становятся лидерами производства, то мое мнение о современной столичной молодежи и ее романтизме очень сильно изменилось в лучшую сторону. Что такое современный романтизм?

Кадры советской кинохроники 30-х годов прошлого века показывают нам романтиков, которые на «стройках века» месили ногами раствор для плотин электростанций Фото: Кадр из фильма «Мне 20 лет»

Кадры советской кинохроники 30-х годов прошлого века показывают нам романтиков, которые на «стройках века» месили ногами раствор для плотин электростанций. Было такое время. Позднее романтики пересели на мощные самосвалы и тракторы, которые с адским грохотом сгружали многотонные кубы готового железобетона в ревущие русла непокорных сибирских рек.

Современных романтиков, с их проходческими щитами на стройках метрополитенов, не видно и не слышно. Технический прогресс позволяет ощущать романтику великих свершений, но при этом не кормить комаров в летнюю пору, не греться у буржуйки в лютый мороз, не ждать, когда вертолетом сбросят ящик пива в стеклянной таре. На таких стройках импортные пивзаводы производят великолепное (сам пробовал) импортное пиво.

Московские «кулешники» (студенты колледжей, учащиеся ПТУ) не режут ныне на токарных станках для мам и бабушек деревянные «толкушки». Они осваивают самые современные методы укладки керамической плитки, изучают электронные системы управления домами, городами и целыми районами, в тиши лабораторий проникают в глубины космоса и материи. Остается только удивляться, почему лидеры этой молодежи не видят ее свершений? Почему они не замечают роли правительства нашего города в воспитании трудовой молодежи?

Чтобы подготовить в колледже классного мастера-отделочника, на оборудование его рабочего места требуется затратить около полумиллиона (!) рублей. Рабочее место сварщика-универсала стоит многие миллионы! Чем сложнее профессия, тем дороже оборудование, инструменты, приборы. Все это город оплачивает из бюджета. Неслучайно выпускники столичных колледжей и вузов занимают призовые места на соревнованиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором участвуют юноши и девушки около 80 стран.

Может быть, звание «Лучший сантехник планеты» и не столь романтично, как «Мастер спорта международного класса по карате». Но столичная молодежь стремится не только к романтике титулов, но и к высокому профессионализму. Конечно, хороший закон о молодежи ей тоже не помешает. Но с правительством города, открывшим ей самую большую и широкую дорогу в самые разнообразные профессии, на самых современных объектах гиганта-мегаполиса, молодым людям как-то удобнее и романтичнее шагать.

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