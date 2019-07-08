Иосиф Пригожин: LONE — романтик, а Тимати — бизнесмен

Российский рэпер Леван Горозия подал в суд на лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова. L'One требует подтвердить его право на сценический псевдоним и на треки. Суд уже зарегистрировал иск, правда, дата рассмотрения дела пока не объявлена. «Вечерняя Москва» поговорила с продюсером Иосифом Пригожиным, который ранее был посредником в таком же конфликте между Тимати и Егором Кридом, о том, в чем кроется причина громких расставаний артистов с лейблом.



— Иосиф Игоревич, с лейбла Black Star уходит уже второй артист и в этот раз — со скандалом. L’One судится с Тимати. С чем связана такая череда «расставаний».

— Про артистов лейбла Black Star могу сказать, что они не уходят — у них просто заканчивается контракт. А скандалы возникают по многим причинам. Дело все в том, что есть такое понятие, как владение авторскими правами. Вот компания Black Star просто пытается сохранить за собой все права на бренд артиста. В этом есть определенная логика. Вот говорят: если хотите забрать свои права, то выкупите их, потому что мы планируем продолжать на них зарабатывать, а иначе капитализация компании обесценивается. Вы же не можете забрать права у компаний BMG, Sony или Universal. Существуют определенные договоренности и, я думаю, здесь есть вот это недопонимание, конфликт интересов.

— L’One настаивает, что при подписании контракта он был недостаточно юридически грамотен. Может ли правовой нигилизм быть аргументом в судебном споре?

— Как вы правильно сказали, претензии L’One действительно похожи на правовой нигилизм. Они-то понятийные пацаны все, пытаются в таком ракурсе вести разговор. Я, например, человек добренький и сказал бы: «забирайте, (права на имя и репертуар – прим. ред.) и идите на фиг». Мне так многие исполнители остались деньги должны, я не буду имена называть. Для того и существует авторское право: на фонограмму, на клипы. Я в свое время обсуждал с Тимати подобную ситуацию, что была с Егором Кридом, и мы нашли логику в их контрактных взаимоотношениях. И все друг друга услышали. От этого и пошли слухи о моем бизнес-интересе c Егором. Он очень интересный артист и человек талантливый, творческий, тут вопросов нет. Но и Егор, и Тимати прислушались ко мне, как к старшему и уступили друг другу. Надо соблюдать баланс между отношениями, между людьми и бизнесом. Если сейчас все артисты просто так заберут свои права у лейблов, то зачем тогда нужно Российское авторское общество?! У крупных западных артистов тоже не семьям принадлежат права. Для этого и существует управленческий формат. И в том, что Black Star хочет сохранить актив, как лейбл, есть абсолютно понятная логика. По другому в мировой практике — ничего не работает.

— С чем еще может быть связан конфликт артистов с руководством лейбла?

— Если вы заметили, то Егор Крид не говорил ни одного оскорбительного слова в адрес Тимати и его лейбла. Да, кому-то что-то не понравилось, но разошлись они мирно. L’One — нормальный парень. Я с ним знаком. Но он мыслит больше понятийными пацанскими категориями. Он с лейблом дружил, у них были другие отношения. Но он разочаровался, так как рассчитывал на что-то другое: что их расставание будет легким, что после расторжения контракта все, что было нажито «в совместном браке», будет отдано ему. А так не получается, так как совместно нажитое имущество, как минимум, делится пополам — особенно, если у вас есть «дети». А музыкальный материал и является тем самым ребенком. Благодаря этому артист и стал известным и популярным. L’One талантливый, конечно, и грустно, что в таком формате проходит «разборка», ведь этику взаимоотношений никто не отменял.

— А закон здесь на чьей стороне?

— С точки зрения правового поля закон на стороне Тимати. С точки зрения понятийном в чем-то L’One прав. Просто он рассчитывал на какую-то дружбу, а там был чистый бизнес. Когда он подписывал договор, то был романтиком, а у Тимати романтизм отсутствует. Он — бизнесмен, и его задача — зарабатывать деньги. Для себя и своей компании. Ему может и нравится делать вид ,что он с кем то дружит, а на самом деле — это чистый бизнес и ничего личного. Это не плохо и не хорошо. Это данность, нормальная история. А музыканты, что приходят в лейбл, обладают романтизмом. До момента популярности — это одно состояние, а после окончания контракта уже другое самоощущение внутри.Ты становишься большим. Как говорят: когда человек становится знаменитым и богатым, с ним приходится знакомиться заново. И люди, опираясь на свою новую жизнь и новых друзей, рассчитывают на нечто большее и начинают мериться своими знаниями, силой, знакомствами. Но до этого они же не могли самостоятельно двигаться. У меня нейтральная позиция и я рад, что, во всяком случае, с Кридом удалось найти компромисс и все остались довольны. И в этом случае я тоже за мирное разрешение конфликта. И Тимати и Леван должны понять, что в мирном сосуществовании после окончания контракта гораздо выгоднее друг к другу обратиться и заработать вместе на чем-то другом. И Леван, и Егор могут со временем стать больше, чем Тимати и весь Black Star — этот факт исключать нельзя. Они могут пригодиться Тимуру. Поэтому нельзя сжигать мосты и нужно быть гибкими. Возможно, руководству Black Star гибкости-то и не хватает.

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