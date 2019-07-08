Как государство будет оценивать добросовестность чиновников

«Черная метка»

«Черная метка» — так в чиновничьем обиходе называется открытый для всех сайт в интернете, где можно ознакомиться с краткой биографией уволенных бюрократов. Реестр существует с весны прошлого года. Среди ославленных суперменеджеров преимущественно взяточники, растратчики, любители превышать полномочия. А также члены преступных групп, совершившие мошенничество, хищение, разбой, убийство или изнасилование. Сведения о недобросовестных сотрудниках попадают в правительство от работодателей. В реестре указываются имя, фамилия, место работы, должность, дата и причина увольнения чиновника.

Больше всего в списке депутатов (519 человек), сотрудников МВД (180), судебных приставов (102), представителей местного самоуправления (96), сотрудников ФСИН (25) и других.

Загадочный Ки-Пи-Ай

В Кремле в 2018 году решили перенести применяемые в бизнесе критерии оценки менеджеров KPI (ключевые показатели эффективности. — «ВМ») на госслужащих. По словам источников «ВМ», такая идея пришла из ГК «Росатом», где в годы руководства Сергея Кириенко подобная система применялась с определенным успехом. По крайней мере атомной корпорации удалось избавиться от неэффективных чинуш и коррупционных прокладок. Теперь эти критерии начали применять для оценки труда как самих сотрудников администрации, так и федеральных чиновников по всей стране, тех же замов губернаторов по внутренней политике.

Сергей Кириенко давно увлекается всевозможными современными западными методиками «командостроительства», не принимая во внимание, что они применяются именно в бизнесе, а не в общественной жизни. Недаром сейчас так популярны всевозможные деловые игры: чиновников вывозят на выходные в пансионаты, где они «сплачиваются» под руководством различных коучей и тимбилдеров.

Теоретически такая привязка деловой системы к политической выглядит логично. Ведь за последнее десятилетие изменился традиционный облик главы региона. Это больше не «папа», не «красный директор», не «крепкий хозяин», не «успешный командарм» или (упаси Боже) «крестный отец».

Все эти типажи практически целиком ушли в прошлое.

Как обсчитать технократа?

Им на смену пришел современный тип «молодого технократа», созданный в АП и одобренный президентом.

Новый типаж губернатора таков: выпускник Академии гос управления, успевший отслужить в армии, поработать (а то и лично создать его) в крупном бизнесе, поруководивший второстепенной федеральной структурой в Москве или регионе. Приветствуется степень магистра или бакалавра делового администрирования, полученная как второе или третье образование. Такой «лидер» прошел недолгое доучивание в Высшей школе госуправления, а затем сдал экзамены по усвоенному материалу. Он может также происходить из активных депутатов Госдумы, но ни в коем случае не быть вовлеченным в подковерные войны центра.

— KPI — термин сугубо предпринимательский, — пояснил «ВМ» социолог Александр Михайлов. — На Западе, в тех же США, губернатора оценивают только и исключительно избиратели. За ними последнее слово. От губернатора могут отказаться по причине усталости от него, из-за опасения, что он слишком долго находится у власти. Или же из-за скандала, формально никак не имеющего отношения к эффективности исполнения им своих функций. В итоге самый успешный политик может в любой момент проиграть на выборах.

Апрельские требования

То, чем занималась администрация, в итоге отлилось в апрельский указ президента Путина, который возложил на правительство России обязанность разработать к 1 июня 2019 года и до 1 марта каждого года вместе с АП предоставлять сводные данные по ведомствам и регионам.

Пока что в утвержденный президентом перечень показателей эффективности вошли уровни доверия к власти, доступности жилья, образования, бедности и реальной зарплаты. Кроме того, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в малом и среднем бизнесе, производительность в несырьевых отраслях и объем инвестиций в основной капитал. И социальные показатели: продолжительность жизни, естественный прирост населения, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды и доля дорог, отвечающих нормативным требованиям.

«Иногда лучше жевать...»

Губернаторы не слишком довольны введенными рейтингами и KPI, но пока молчат. А вот их подчиненные уже испытывают на себе тяжесть этих оков. Осенью 2018 года глава департамента молодежной политики Екатеринбурга Ольга Глацких на встрече с уральской молодежью заявила, что государство этой молодежи ничего не должно. «На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — заявила тогда Глацких.

Спустя некоторое время олимпийская чемпионка покинула свой пост. Кстати, Глацких призналась, что из-за спорта не получила даже неоконченного среднего образования — после седьмого класса чиновница в школе не училась! Сейчас ей нашли работу: теперь Глацких занимает должность заместителя директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.

А вот Ольга Беляева из Владимирской области вполне себе образованна — с отличием окончила Владимирский пединститут по специальности «учитель русского языка и литературы». После вуза десять лет работала учителем-словесником и завучем средней школы № 14 города Владимира. Заслуженный учитель РФ.

И вдруг Беляева неожиданно заявила, что школа не должна нести ответственность за доставку продуктов питания для детей. По словам Беляевой, организация питания в учебном заведении — забота родителей. Скандал развивается, с разных уровней, включая Госдуму, раздаются призывы уволить г-жу Беляеву.

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, рассуждая о минимальной потребительской корзине в 3500 рублей, предложила вспомнить о блокадном Ленинграде в том контексте, что нынешняя потребительская корзина — это еще очень хорошо по сравнению с блокадой. Кстати, довольно быстро выяснилось, что сама Лахова получает за свою службу на благо государства полмиллиона рублей в месяц.

В Липецкой области врио главы региона Игорь Артамонов с годовым доходом в 139 миллионов рублей заявил по поводу недовольства ростом цен со стороны своих потенциальных избирателей, что если их не устраивают высокие цены, то проблема не в росте цен, а в том, что «это вы мало зарабатываете». Насколько это высказывание задело жителей области, станет понятно после подведения итогов выборов губернатора 8 сентября 2019 года.

Депутат Государственной думы Светлана Максимова предложила ввести «налог на огороды», чтобы уравнять в плане налогового бремени фермеров и бабушек, торгующих у магазинов. Сама Максимова, кстати, имеет годовой доход в 6 миллионов рублей.

Сейчас она активно открещивается от авторства инициативы и заявляет о «намеренной провокации».

Петербургские члены ЕР предложили зачислять в школы детей судей и прокуроров без очереди. Соответствующий законопроект на рассмотрение Заксобрания Санкт-Петербурга внесли глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко и член фракции Павел Зеленков. Еще в 2017 году официально поднималась тема нехватки мест в детских садах и школах, которая тогда была равна шести миллионам по всей стране. Но ведь мы говорим о «детях из лучших семей», не так ли? Когда видишь и слышишь постоянные «ляпы» чиновников относительно высокого (для региона) уровня, то мысль о том, что их будут оценивать по деловым KPI, вызывает даже некоторую оторопь. Как сотрудники с таким уровнем понимания проблем общества смогут укладываться в разработанные правительством и администрацией президента требования? И откуда брать тех чиновников, кто сможет удержаться на требуемом уровне?

РЕЙТИНГИ

Вопрос внедрения KPI для чиновников в апреле 2016 года ставил президент Путин. Правительство РФ оценивает эффективность деятельности региональных властей с 2012 года.

В 2017 году премьер Медведев утвердил методику расчета девяти показателей эффективности деятельности губернаторов. С 2020 года новые показатели будут применяться для оценки роста уровня социально-экономического развития, а с 2021-го — при оценке темпов наращивания экономического потенциала регионов.

Столичная мэрия в 2013 году сообщала о разработке критериев оценки работы глав управ. В их числе назывались благоустройство района, состояние торговли, уровень управления жилищным фондом, строительство, взаимодействие с населением и органами МСУ.