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Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

Егор Павленко
• 20:06 • 8 июля 2019
Зеленский выразил надежду на то, что стороны конфликта хотят его разрешения и смогут решить все стоящие на пути к этому проблемы
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Зеленский выразил надежду на то, что стороны конфликта хотят его разрешения и смогут решить все стоящие на пути к этому проблемы
Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Полное снятие экономической блокады с Донбасса будет возможно в случае возвращения Киеву «незаконно национализированных предприятий», находящихся на территории самопровозглашенной республики. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также выразил надежду на то, что стороны конфликта хотят его разрешения и смогут решить все стоящие на пути к этому проблемы.

— Я верю, что все стороны хотят остановить войну, и мы верим, что найдем выход из этой ситуации и продвинемся в вопросе обмена военнопленными, — сказал Зеленский.

Говоря об обмене военнопленными, украинский лидер отметил, что главным препятствием является несовпадение списков сторон.

Кроме того, Зеленский выступил за расширение перечня товаров, разрешенных к провозу при пересечении линии соприкосновения в Донбассе, чтобы дать людям возможность «быть людьми».

В целом президент подчеркнул, что в вопросе реинтеграции Донбасса хотелось бы «двигаться быстрее, чем дипломатия», передает ТАСС.

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