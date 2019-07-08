Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса
Полное снятие экономической блокады с Донбасса будет возможно в случае возвращения Киеву «незаконно национализированных предприятий», находящихся на территории самопровозглашенной республики. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также выразил надежду на то, что стороны конфликта хотят его разрешения и смогут решить все стоящие на пути к этому проблемы.
— Я верю, что все стороны хотят остановить войну, и мы верим, что найдем выход из этой ситуации и продвинемся в вопросе обмена военнопленными, — сказал Зеленский.
Говоря об обмене военнопленными, украинский лидер отметил, что главным препятствием является несовпадение списков сторон.
Кроме того, Зеленский выступил за расширение перечня товаров, разрешенных к провозу при пересечении линии соприкосновения в Донбассе, чтобы дать людям возможность «быть людьми».
В целом президент подчеркнул, что в вопросе реинтеграции Донбасса хотелось бы «двигаться быстрее, чем дипломатия», передает ТАСС.
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