Саакашвили отреагировал на выходку грузинского ведущего в эфире «Рустави 2»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал безвкусным и необдуманным выпадом нецензурные высказывания грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
— Один безвкусный и необдуманный выпад Габунии может вызвать то, что Россия начнет нас бомбить? — сказал экс-глава Грузии.
Саакашвили также обвинил власти страны в том, что они испортили отношения с Россией, приведя пример с отменой прямого авиасообщения между государствами. Об этом он заявил в видеосообщении, опубликованном в социальной сети Facebook в понедельник, 8 июля.
Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» на телеканале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента. После этого руководство телеканала отстранило журналиста от работы на два месяца.
Читайте также: Мария Захарова связала инцидент на «Рустави 2» с Саакашвили