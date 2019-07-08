СПЧ поддержал идею сохранить денежную помощь детям и многодетным Грузии
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) поддержал предложение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сохранить гуманитарный коридор для оказания помощи детям и многодетным семьям при рассмотрении вопроса о запрете денежных переводов в Грузию.
По словам главы СПЧ Михаила Федотова, нужно сделать все, чтобы из-за провокационных антироссийских выпадов грузинских политиков не пострадали интересы простых людей — граждан России и Грузии.
— Ответ необходим, конечно. На оскорбления нужно отвечать, но нельзя отвечать на оскорбления оскорблениями и нельзя отвечать так, чтобы от этого становилось плохо простым людям, потому что простые люди нас не оскорбляли, — сказал он.
Напомним, в воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу на телеканале «Рустави 2» с оскорблений в адрес российского президента Владимира Путина. После этого Габунию отстранили от работы на два месяца.
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