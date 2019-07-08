Эксперты предложили технологию защиты электронного голосования
При электронном голосовании на выборах в Мосгордуму может быть использована открытая технология анонимизации избирателя. С соответствующим предложением выступил Департамент информационных технологий Москвы.
— Анонимизатор – это программа, которая осуществляет обезличивание данных о том, как голосуют москвичи, и обеспечивает тайну голосования до его завершения, — указано в сообщении.
Ожидается, что использование данной технологии позволит обеспечить отсутствие теоретической возможности повлиять на процедуру выборов.
Для соблюдения конфиденциальности будет использован целый комплекс систем шифрования. Кроме того, будет введена случайно формируемая задержка во времени и другие технологии. Также будет отслеживаться смена телефонных номеров, к которым привязан личный кабинет — таким образом не получится проголосовать более одного раза, подменив сим-карту, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. На них впервые будет использована возможность электронного голосования.
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