«Роскачество» проверило бургеры известных сетей на антибиотики

Эксперты «Роскачества» впервые провели уникальное исследование фастфуда с целью выяснить, насколько качественные компоненты используются при приготовлении бургеров, содержатся ли в котлетах антибиотики и оценили в целом, насколько данный вид продукции опасен для здоровья человека.

В исследовании приняли участие бургеры из 11 сетевых ресторанов: McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, МЯСОROOB, Black Star Burger и Jerry Wings.

В первую очередь специалисты проверили котлеты на содержание антибиотиков. Их следы были обнаружены во всех представленных образцах, но их количество незначительно и не превышает норму. Это свидетельствует о высоком качестве закупаемого сырья.

Что касается размеров котлеты, то самые большие оказались в бургерах от KFC — 52,2 процента от общего объема. Самая маленькая котлета — у «БигМака» в McDonalds. Ее доля составила около 31,6 процента. К булочкам же у экспертов никаких вопросов не возникло — ни в одном из образцов так называемых «комплексных улучшителей» не выявлено. Практически во всех бургерах представленных производителей превышена доля содержания соли.

По показателям калорийности лидирует Black Star Burger. При весе в 296 граммов он содержит 748 килокалорий. Меньше всего калорий — 425 — содержится в «Шефбургере».

Как рассказала врач-диетолог Ольга Григорьян, употребление фастфуда не более одного раза в неделю несет наименьшие риски для здоровья. Чтобы минимизировать пагубное влияние бургеров на организм, она рекомендовала не съедать весь хлеб и заказывать две порции салата.

Таким образом, представленные в популярных ресторанах фастфуда бургеры изготовлены из качественного сырья, а значит, не представляют опасности для здоровья, рестораны следят за качеством своей продукции, однако в бургерах выявлено избыточное содержание соли, заключили эксперты.

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