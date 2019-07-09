Жителей Магадана будут штрафовать за кормление голубей на 5 тысяч рублей
В разных районах Магадана работники мэрии ставят таблички с предупреждением о штрафе от двух с половиной до пяти тысяч рублей за кормление голубей. Об этом сообщил представитель муниципальной власти.
Он выразил надежду на то, что подобные знаки помогут убедить граждан в отсутствии необходимости подкармливать пернатых.
— Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц, — пояснил представитель власти.
В свою очередь мнение пользователей Сети по поводу нововведения разделилось. Большинство людей полагает, что закона, соответствующего решению мэрии, не существует, в связи с чем решение властей неправомерно.
Ранее мэр Магадана Юрий Гришан объявил о запрете на подкармливание голубей на центральных улицах города. Градоначальник объяснил это тем, что из-за дополнительной кормежки птицы активнее распространяют мусор, а их помет портит художественные объекты. В 2019 году Магадан празднует 90-летие, в связи с чем на несколько дней мэрия в рамках благоустройства установит множество скульптурных композиций. Об этом пишет РИА Новости.
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