Forbes составил топ самых богатых депутатов и чиновников России
Forbes обнародовал ежегодный перечень 100 самых богатых госслужащих и депутатов в России.
Главным критерием отбора послужил совокупный семейный доход, задекларированный чиновниками и парламентариями, а также их супругами с детьми, недостигшими возраста совершеннолетия.
Так, первое место в списке занял депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, который по совместительству является главой группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год его доход достиг 9,97 миллиарда рублей.
Вторую позицию рейтинга занял вице-председатель заксобрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков. Его состояние оценили в 1,9 миллиарда долларов. В прошлом году он задекларировал заработок в 4,46 миллиарда рублей.
Тройку замыкает депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владеющий кондитерской фабрикой «Славянка». В 2018 году его семья заработала 2,84 миллиарда рублей.
В пятерку богатейших вошли член Совета Федерации и совладелец крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев (2,37 миллиарда рублей) и депутат Госдумы, основатель ABI Group Григорий Аникеев (2,36 миллиарда рублей).
Самый «бедный» из самых знатных — депутат Госдумы Глеб Хор — оказался в списке с доходом в 153,3 миллиона рублей. Соответствующая информация приведена на сайте издания.
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