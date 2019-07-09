Анастасия Волочкова: Я стараюсь ничего не навязывать своему ребенку
• 11:05 • 9 июля 2019
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Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочь выбирает занятия себе по вкусу
Фото: Официальная страница Анастасии Волочковой в instagram (/www.instagram.com/volochkova_art/)
Балерина Анастасия Волочкова в комментарии «Дни.ру» рассказала, почему не привлекает дочь Ариадну к своим театральным постановкам.
Балерина пояснила, что ни к чему не принуждает дочь, она выбирает занятия себе по вкусу.
— Она попробовала и спорт, и музыку, и фотографией занималась, художественной гимнастикой. Сейчас она занимается конным спортом. Я не хочу ребенку насильно что-то навязывать, — рассказала балерина.
Волочкова отметила, что привлекает в свои спектакли детей, которым действительно нравится выступать.
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