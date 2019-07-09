Эксперт считает угрозу дефолта США признаком глобальных проблем
Рост государственного долга США приближает очередной мировой кризис. Такое заявление в комментарии ФАН сделал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.
8 июля американские эксперты сообщили, что США могут столкнуться с дефолтом в начале сентября из-за низких налоговых поступлений.
Ранее аналитики прогнозировали превышение лимита госдолга в США в октябре–ноябре, но затем скорректировали прогноз.
В начале 2019 года размер госдолга США в первый раз за всю историю подскочил до отметки в 22 триллиона долларов, передает Newinform.
Эксперт Сергей Простаков отметил, что США не в первый раз сталкиваются с подобной проблемой. Решают они ее всегда одним способом — Конгресс повышает лимит госдолга.
По мнению эксперта, рост госдолга США в той или иной степени приближает мировой кризис.
— Проблемы с американским госдолгом могут стать если не сейчас, то в не самом отдаленном будущем плохой новостью для остального мира, — считает Сергей Простаков.
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