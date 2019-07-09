Депутаты одобрили идею о праве воспитателей работать в детсадах без образования
• 11:57 • 9 июля 2019
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Предлагается разрешить работать с детьми при наличии успешного педагогического опыта
Фото: Кадр из фильма «Трудный ребенок ─ 2»
Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект правительства РФ, в рамках которого предлагается разрешить воспитателям детских садов заниматься педагогической деятельностью при наличии соответствующего опыта, но без необходимого образования. Данное решение комитет принял во время заседания.
Так, предлагается не обязывать воспитателей иметь высшее или среднее профессиональное образование в области воспитания, если у них имеется успешный опыт работы, признанный аттестационной комиссией.
Также допускается предоставить студентам колледжей и вузов возможность работать в школах и организациях допобразования. Об этом пишет агентство «Москва».
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