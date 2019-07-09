Эксперт: Мюллер из-за своего расследования попал в «политическую мясорубку»
Роберт Мюллер угодил в «политическую мясорубку» из-за своего расследования, которое закончится для него уничтожением деловой репутации. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США ИСК РАН Сергей Самуйлов.
8 июля американский федеральный суд опубликовал решение в деле по российской компании «Конкорд». Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинял компанию во вмешательстве в выборный процесс. В суде отметили, что «расследователи» нарушили американские законы, так как делали попытки оказать давление на суд и потенциальных присяжных.
Спецпрокурор Роберт Мюллер должен был понести наказание, но суд освободил его от ответственности, сообщает издание «Невские Новости».
Эксперт Сергей Самуйлов отмечает, что Мюллер оказался в очень непростой ситуации, передает rueconomics.ru.
— Сейчас роль Мюллера уже отыграна. Спецпрокурор потерпел полное фиаско, так как не нашел достаточное количество доказательств, чтобы предъявить Трампу обвинение в препятствовании применению правосудия, — отметил эксперт.
Читайте также: Сенатор оценил заявление Трампа об испорченных Мюллером отношениях РФ и США