Россияне рассказали о своем отношении к продлению программы маткапитала
ВЦИОМ провел опрос 1600 россиян старше 18 лет с целью выяснить их отношение к продлению программы материнского капитала. Исследование проводилось 27 июня.
Выяснилось, что 78 процентов граждан выступают за продление программы маткапитала. В основном поддерживают идею участники опроса в возрасте от 25 до 34 лет. При этом 64 процента респондентов выразили уверенность, что программа побуждает семьи заводить второго и последующего ребенка. 31 процент опрошенных придерживается противоположных взглядов на этот вопрос.
16 процентов россиян полагают, что программу нужно продлевать исключительно для малообеспеченных семей. Три процента убеждены, что программу продления маткапитала необходимо закрыть. Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, что программа материнского капитала завершается в 2021 году.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что материнский капитал увеличится с 2020 года.
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