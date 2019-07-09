Столичная филармония подведет итоги оперного сезона
В этом сезоне были презентованы «Неистовый Роланд» Вивальди, «Норма» Беллини, запомнившиеся участием именитой итальянки Патриции Чьофи, и «Лукреция Борджиа» Доницетти с латышской сопрано Ингой Кална в главной роли. С сольными концертами с неизменными аншлагами выступили шведская меццо-сопрано Анн Халленберг, американский тенор, из числа самых топовых, Майкл Фабиано и американская сопрано Надин Сьерра. Певица покорила вокальной техникой, изяществом высоких нот, артистичностью и обаятельной улыбкой.
С появлением на культурной карте Москвы Концертного зала «Зарядье», который очень удачно провел первый сезон, филармония мастерски держит удар конкурента. Ее «Оперные шедевры» в грядущем сезоне — «Евгений Онегин» Чайковского, «Лакме» Делиба, «Митридат, царь Понтийский».
В афише появится цикл концертов «Мастера оперной сцены», в рамках которого в Москву приедут знаменитые певцы: валлийский бас-баритон Брин Терфель, немецкий баритон Матиас Герне и контральто из Канады Мари-Николь Лемье.
Большинство абонементов в продаже. И по очень демократичным ценам.