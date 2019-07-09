Сборник терминов «русской агрессии» создали на Украине
• 13:25 • 9 июля 2019
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Предполагается, что пособие поможет журналистам, чиновниками и политикам сделать их работу более эффективной
Фото: Фотография с официального сайта Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (https://mtot.gov.ua/home)
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины представили пособие «АБВ... Вооруженный конфликт в терминах (путеводитель для Украины)».
На сайте ведомства поясняется, что созданный словарь является первой содержательной работой, базирующейся на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
По словам главы министерства, данный литературный труд позволит лучше понимать обстановку в целях более быстрого решения конфликтов и налаживания мира.
Он добавил, что пособие поможет журналистам, чиновниками и политикам сделать их работу более эффективной.
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