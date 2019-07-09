Можайские врачи спасли пенсионера, получившего переломы бедра и голени

• 14:01 • 9 июля 2019
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Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
В Можайске медики оказали помощь пожилому мужчине, получившему два открытых перелома бедра и голени, сообщает «Радио 1».
Житель Подмосковья решил спилить большое дерево, но оно при падении придавило мужчину. Тот чудом смог выбраться из-под ствола дерева и обратиться за помощью.
Врачи подмосковной больницы наложили гипс на поврежденные кости. В настоящее время мужчина проходит курс реабилитации.
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