Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Шаляпина «вторым мужем»
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская назвала певца Прохора Шаляпина «вторым мужем».
Женщина выложила в социальные сети ролик из сочинского ресторана с участием певца. Видеозапись она сопроводила подписью: «Сегодня я по-настоящему испугалась, что наши гостеприимные армянские друзья уведут у меня второго мужа».
Поклонников Виталины удивил подобный комментарий.
«Второго мужа?! Мы что-то пропустили???», «А вы что уже муж и жена, я что-то пропустила, когда была свадьба», «Рада за вас, Виталина, что вы вместе с Прохором и никто его не украл», — пишут они в комментариях.
Напомним, что первым мужем Виталины был народный артист СССР Армен Джигарханян. Брак продлился полтора года, передает «Утро.ру».
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