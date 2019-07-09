Политолог усомнился в вероятности осеннего дефолта в США
• 15:36 • 9 июля 2019
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Конгресс США обсудит возможность повышения порога госдолга на ближайших заседаниях
Фото: https://www.senate.gov/
Политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что США не грозит дефолт.
Ранее американские эксперты сообщили, что Штаты могут пережить экономический дефолт в сентябре из-за низких налоговых поступлений. По мнению аналитиков, единственный выход из ситуации — повышение потолка госдолга в ближайшие недели.
Политолог Владимир Брутер отметил, что власти США не допустят дефолта в стране.
— Дефолта никто не допустит, поскольку все заинтересованы в том, чтобы американская экономика функционировала, — отметил он в комментарии Nation News.
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