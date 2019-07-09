Московский урбанистический форум — 2019: самые яркие темы и события

Точки роста

Главной темой форума в этом году стало повышение качества жизни.

— Мы запустили программу «Московское долголетие», которая позволяет пенсионерам после выхода на пенсию продолжать вести активный образ жизни и заниматься спортом, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Только этим летом занятия на свежем воздухе проводятся в 33 парках города. Всего же к программе уже присоединились 160 тысяч человек.

Особое внимание город уделяет сфере здравоохранения. По словам Раковой, в рамках второго этапа внедрения единого стандарта столичных поликлиник в 2019–2021 годах в Москве будет капитально отремонтировано 135 лечебных учреждений. В них также увеличится штат врачей. Кроме того, продолжится цифровизация столичной системы здравоохранения. Она включает доступ пациентов к электронным картам.

— Глубокая цифровизация медицины становится важнейшим фактором улучшения качества оказываемой помощи. Любой профессор госпиталя из любой точки мира может войти в историю болезни пациента и дать рекомендации по лечению, — рассказал профессор Международного медицинского центра госпиталя «Бундан» Сеульского национального университета Сергей Ким.

Еще один знаковый для Москвы проект — Московские центральные диаметры (МЦД). Это будет новое наземное метро, которое соединит Подмосковье и Москву. Запуск движения по двум первым диаметрам Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск состоится в конце осени. Интервал между поездами составит 5–6 минут в часы пик.

— Запуск МЦД позволит увеличить скорость, частоту и интенсивность движения поездов, интегрировать электропоезда в систему общественного транспорта Москвы, — сказал заммэра Москвы, глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Развитие каждого района

Представили гостям форума и программу «Мой район».

Ее задача — создать равные условия для жителей всех районов, вне зависимости от их удаленности от центра города. В шаговой доступности от дома обустроят новые парки и скверы, построят социальные объекты. И все это будет сделано с учетом пожеланий самих жителей.

— Мы говорим о создании города равных возможностей для всех территорий, — отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. — Поэтому принято решение пойти на окраины. В перспективе для каждого из районов сделаем свой мастер-план. Но уже сегодня по предложениям москвичей мы приступили к работам.

— В результате правильной политики властей и грамотного управления города должны становиться чище, зеленее, безопаснее и здоровее, — сказала на форуме заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Мохд Шариф, отметив, что грамотное управление является залогом развития.

Йога, танцы и кино

Одним из мероприятий форума стал открытый Фестиваль в области урбанистики Moscow Urban Fest, собравший 200 тысяч участников.

В программу вошли открытые лекции, мастер-классы, кинопоказы. К примеру, утром бесплатные занятия йогой проводились на «Парящем мосту» парка «Зарядье».

Московские студенты выступают на Городском открытом форуме «Мой район» в Гостином дворе Фото: Агенство городских новостей «Москва»

Лучшие проекты

В рамках IX Московского урбанистического форума были определены победители ежегодного конкурса на лучший городской проект. В публичном голосовании, которое проводилось на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, приняли участие более 20 тысяч человек.

Победителей выбирали в десяти номинациях.

Так, в номинации «Городской дизайн» лучшим признан проект реконструкции модельного цеха бывшего завода ЗИЛ, а в номинации «Город для детей» победил проект игровой площадки «Салют» в парке Горького.

КСТАТИ

В рамках Московского урбанфорума состоялась презентация конкурса «Московское качество». В его рамках горожане и эксперты выбирают лучших производителей товаров и услуг. Презентация прошла на стенде газеты «Вечерняя Москва». Конкурс представили главный редактор газеты Александр Куприянов и председатель Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.