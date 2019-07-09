Эксперт прокомментировал удаление Месси в матче Кубка Америки
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал решение об удалении аргентинского футболиста Лионеля Месси и чилийца Гари Меделя на 41-й минуте матча за третье место в Кубке Америки. Сборная Аргентины одержала победу в матче со счетом 2:1.
Эксперт отметил, что не согласен с решением судьи и максимум, что заслужили футболисты, — это предупреждение, так как в эпизоде не было агрессии и грубости. Сергей Хусаинов считает, что судья просто искал повод, чтобы убрать сильного игрока с поля.
По мнению эксперта, судьи в такие моменты должны принимать более взвешенные решения.
— Ты же арбитр, должен понимать, что зрители покупают билеты, приходят на стадион, чтобы посмотреть, как играют такие игроки, как Месси, — пояснил эксперт в комментарии argumenti.ru.
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