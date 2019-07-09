Сергей Собянин поделился успехами столичных школьников
Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля рассказал о выпускниках этого года, которым удалось получить максимальное количество баллов на ЕГЭ по двум предметам.
На своей странице в социальной сети глава города поделился успехам столичных ребят и их дальнейшими планами.
— У выпускников волнительное время — выбор вуза или колледжа. А есть ребята, которых ждут везде. Среди них Александра Шаряфетдинова из школы № 1568, — сообщил он.
У выпускников волнительное время - выбор вуза или колледжа. А есть ребята, которых ждут везде. Среди них Александра Шаряфетдинова из школы №1568. Она получила на #ЕГЭ 100 баллов сразу по двум предметам - математике и химии. А документы подала на биологический факультет #МГУ. pic.twitter.com/FWJhZMXagi— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 июля 2019 г.
По словам мэра, Александра будет поступать на биологический факультет Московского государственного университета.
— Еще один москвич, Дмитрий Свечников из школы № 625, заработал максимум баллов на ЕГЭ по истории и литературе, — написал Сергей Собянин.
Еще один москвич, Дмитрий Свечников из школы №625, заработал максимум баллов на #ЕГЭ по истории и литературе. Разносторонний парень: любит футбол и театр, а поступать думает на международные отношения в #МГИМО и на актера в Институт современного искусства. pic.twitter.com/fyiSg6vtzS— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 июля 2019 г.
Дмитрий поступает в МГИМО и в Институт современного искусства.
Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ продолжался в России вплоть до 1 июля.
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