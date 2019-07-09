Фестиваль цветов открывает новые таланты

Запах туи, готовые ожить силуэты птиц на кованой беседке, поскрипывающие в такт ветру качели: крымская тропа, построенная специально для Николая II, буквально «переехала» в центр столицы.

— Москвичам всегда хочется больше солнца, воды и воздуха, поэтому мы и решили создать такой вот кусочек райского курорта здесь, в «Музеоне», — рассказала автор сада «Солнечная тропа» Елена Горская. — Мягкий уклон, архитектурные формы, отметки километража на камнях: остается только представить панорамный вид на море!

Новые дизайнерские решения показывают в этом году и завсегдатаи Фестиваля садов и цветов Ольга и Андрей Онофрийчук. И если в прошлые годы художники экспериментировали с водой и зеркалами, то сейчас их внимание пало на народные сказки.

— Воспитываем подрастающее поколение, так что вдохновение черпаем из жизни! — говорят дизайнеры. — Сад создан по мотивам сказки «Гуси-лебеди». Приветливый луг с настоящей русской печкой на опушке леса переходит в темную чащу, где за елками поджидает Баба-яга. Идея проекта — погрузить гостей в детство, чтобы каждому захотелось позвонить бабушке и спросить, как у нее дела.

В Moscow Flower Show впервые принимают участие российские дизайнеры с мировым именем. «Московский натюрморт» представил Валентин Юдашкин, на «Тайны соблазна» дизайнера Оксану Хлебородову вдохновила одноименная книга Вячеслава Зайцева, автором идеи сада The Less выступила Алена Ахмадуллина.

— Этот год объявлен Годом театра. Соответственно, именно театральное действо лежит в основе представленных садов, — отмечает президент фестиваля Карина Лазарева. — Работы демонстрируют преимущественно российские дизайнеры, хотя мы принимаем и зарубежных гостей.

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