Госдума приняла законопроект о работе фитнес-центров
Госдума во вторник, 9 июля, в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров страны. В соответствии с документом предлагается внести поправки в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Согласно тексту проекта, независимо от организационно-правовых форм фитнес-центры являются юридическими лицами. Их деятельность направлена в том числе на предоставление гражданам услуг для занятия физическим развитием и общей физической подготовкой.
Кроме того, указывается, что для достижения наивысших стандартов качества своей деятельности фитнес-центры могут быть членами общественных объединений и международных спортивных объединений, передает РИА Новости.
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