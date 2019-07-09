Россияне смогут пройти онлайн-курс цифровой грамотности
Власти РФ занимаются созданием онлайн-курса базовой цифровой грамотности, доступного для всех граждан вне зависимости от их возраста. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.
— Мы обязательно запустим онлайн-платформу, где можно будет пройти курс базовой цифровой грамотности, — рассказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Уточняется, что в рамках подготавливаемого курса можно будет узнать основы сохранности персональных данных, а также познакомиться с базовыми понятиями цифрового мира. При этом специальная программа будет рассчитана на людей всех поколений.
По словам Максима Акимова, основной проблемой кибербезопасности в России является низкий уровень цифровой грамотности граждан.
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