Госинспекция устранила незаконные склады на северо-западе Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы устранила незаконные склады. Они располагались на северо-западе города.
— Ранее Госинспекция по недвижимости в результате мониторинга выявила самострой площадью 370 квадратных метров на земельном участке по адресу: улица Центральная, владение 13, — заявили представители ведомства.
Так, на территории, где произведен демонтаж, разрешалась эксплуатация здания склада. Запрещалось возводить временные и капитальные здания, сооружения.
Как передает агентство городских городских «Москва», несмотря на запрет, там появились два складских строения.
— Территория освобождена от незаконных складских построек, — уточнили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.
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