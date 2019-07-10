Детей в столичных парках обучат основам предпринимательства
Дети и подростки из Москвы смогут познакомиться с азами предпринимательства в восьми столичных парках. Цикл бесплатных занятий «КиндерСфера: стань предпринимателем» будет проходить по выходным. Посетить такие уроки смогут все желающие от шести до 17 лет.
Ребята научатся придумывать идеи и создавать бизнес-проекты, узнают, для чего необходимо изучать рынок, что такое стартовый капитал и как его найти. Занятия продолжительностью от 45 минут до часа будут проходить в игровой форме и больше напоминать квесты.
В каждом из парке будут работать четыре станции: «Стартовый капитал», «Поиск бизнес-идеи», «Изучение рынка» и «Разработка бизнес-модели». На каждой из них будут проводиться занятия, конкурсы и викторины.
Для участия в уроках необходима предварительная запись. Список парков, где будут проходить занятия и их расписание можно найти на официальном сайте мэра Москвы.
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