Обыски в правительстве Якутии связаны с делом 2013 года о взятке
• 07:49 • 10 июля 2019
Поделиться:
0
doc765m53jh1au1g0x4yjv1
Обыски проводят сотрудники ФСБ
Фото: скриншот видео Youtube (канал МВД ФСБ)
Обыски и изъятие документов в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова и в подведомственном ему министерстве транспорта и дорожного хозяйства связаны с событиями 2013 года, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
— Документы касаются событий 2013 года, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что обыски проходят в рамках возбужденного в апреле уголовного дела против бывшего замначальника одного из отделов регионального автодора. Он подозревается в получении особо крупной взятки. Сам Колодезников в 2013 году занимал должность министра ЖКХ и энергетики Якутии, передает РИА Новости.
Читайте также: Глава Якутии рассказал о ключевых проблемах региона
Теги:
09:1410 июля 2019
08:5810 июля 2019
08:5810 июля 2019
08:5610 июля 2019
08:4710 июля 2019
08:3310 июля 2019
07:4910 июля 2019
07:4810 июля 2019
07:2910 июля 2019
07:1210 июля 2019
06:5610 июля 2019
05:5210 июля 2019
04:1310 июля 2019
01:0210 июля 2019
00:1410 июля 2019
22:549 июля 2019
22:499 июля 2019
22:299 июля 2019
21:589 июля 2019
21:469 июля 2019
21:379 июля 2019
21:259 июля 2019
21:259 июля 2019
21:219 июля 2019
21:139 июля 2019
20:509 июля 2019
20:379 июля 2019
20:379 июля 2019
20:279 июля 2019
19:589 июля 2019
19:319 июля 2019
19:099 июля 2019
18:429 июля 2019
18:059 июля 2019
17:469 июля 2019
17:079 июля 2019
16:539 июля 2019
16:429 июля 2019
16:389 июля 2019
16:249 июля 2019
15:489 июля 2019
15:449 июля 2019
15:439 июля 2019
14:429 июля 2019
14:379 июля 2019
14:379 июля 2019
14:369 июля 2019
14:269 июля 2019
14:229 июля 2019
13:539 июля 2019
13:269 июля 2019
13:259 июля 2019
12:559 июля 2019
12:499 июля 2019
12:249 июля 2019
12:229 июля 2019
12:199 июля 2019
11:539 июля 2019
11:439 июля 2019
11:239 июля 2019
11:069 июля 2019
10:509 июля 2019
10:469 июля 2019