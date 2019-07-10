Неизвестный похитил 29 смартфонов из салона связи на северо-западе Москвы
• 08:05 • 10 июля 2019
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В полицию обратился директор магазина
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Столичные полицейские разыскивают неизвестного, похитившего мобильные телефоны на сумму 1,8 миллиона рублей из магазина сотовой связи в Южном Тушино. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
В заявлением в полицию обратился директор магазина, расположенного на улице Сходненская. Прибывшие на место правоохранители установили, что неизвестный похитил 29 смартфонов, после чего скрылся. Материальный ущерб составил один миллион 800 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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