Эксперты «Росконтроля» назвали бренды некачественных вареников

Эксперты «Росконтроля» провели исследование семи брендов вареников с картофелем с целью выяснить, насколько они соответствуют заявленному составу и безопасны по микробиологическим показателям и содержанию консервантов.

В лабораторию были отправлены образцы семи марок «У Палыча/От Палыча», «Цезарь, «Братцы вареники/Фабрика Уральские пельмени», «Сибирская коллекция», «От Ильиной», Globus и «Морозко».

Так, по содержанию микроорганизмов проверку прошли только вареники бренда Globus. В продукте брендов «Цезарь», «Братцы вареники», «У Палыча», «Морозко», «От Ильиной» были обнаружены бактерии кишечной палочки, они занесены в черный список «Росконтроля», а вареники «Сибирская коллекция» — в список товаров с замечаниями. Что касается начинки, то в образце «Сибирская коллекция» было выявлено небольшое количество хлорпрофама и метрафенона, а образце марки «Цезарь» только хлорпрофам. Однако их количество не превышает максимально допустимый уровень и не несет опасности для здоровья.

Замечаний к начинке, вкусу и запаху тестируемых вареников у экспертов не возникло. Однако содержание начинки в образцах разное. Меньше всего ее в «Морозко» (46 процентов) и «Цезарь» (47 процентов), хотя должно быть не менее половины от массы вареника. Во всех полуфабрикатах содержание соли оказалось небольшим.

По показателю соотношения цена — качество тоже нашлись огрехи. Самый бюджетный образец «Братцы вареники» при цене 173,51 рубля за килограмм оказался в черном списке. Самый дорогой — «Сибирская коллекция» (406,91 рубля за килограмм) — в списке товаров с замечаниями.

Таким образом, специалисты «Росконтроля» рекомендуют к покупке только вареники бренда Globus. Они безопасные, вкусные и хорошо слеплены. Результаты экспертизы опубликованы на сайте Экспертного центра.

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