Более трех тысяч автобусов и такси отправили на штрафстоянки в Москве за полгода
Более трех тысяч автобусов и такси отправили на штрафстоянки в Москве за серьезные нарушения правил безопасности в первом полугодии 2019 года. Об этом в среду, 10 июля, сообщил глава ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.
При этом среди этих транспортных средств почти 900 работали нелегально. У их владельцев отсутствовали путевые листы, они не соблюдали режим труда и отдыха, а автомобили имели технические неисправности.
По словам Павлова, наибольшее количество опасных автобусов и машин такси отправлялись от станций метро «Теплый Стан», «Комсомольская» и «Аннино».
Среди других нарушений нелегальных перевозчиков — использование неисправных автобусов на маршрутах, отказ страховать пассажиров. Также водители не проходят медкомиссию, а транспортные средства — должный технический контроль, передает агентство городских новостей «Москва».
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