Неизвестный похитил КамАЗ на юго-востоке Москвы
• 09:33 • 10 июля 2019
Поделиться:
0
doc765nlugxjbr1a2dhjgsl
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере
Фото: ГСУ СК России по Москве
Столичные полицейские разыскивают неизвестного, похитившего КамАЗ на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел по адресу: улица Вертолетчиков, дом 1. В полицию с сообщением о краже автомобиля обратился мужчина в ночь на вторник, 9 июля. Похищенный КамАЗ принадлежал организации по договору лизинга. Материальный ущерб составил 3,1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Читайте также: Неизвестный похитил 29 смартфонов из салона связи на северо-западе Москвы
Теги:
10:4410 июля 2019
10:1110 июля 2019
10:1010 июля 2019
09:5310 июля 2019
09:3310 июля 2019
09:2710 июля 2019
09:1410 июля 2019
08:5810 июля 2019
08:5810 июля 2019
08:5610 июля 2019
08:4710 июля 2019
08:3310 июля 2019
07:4910 июля 2019
07:4810 июля 2019
07:2910 июля 2019
07:1210 июля 2019
06:5610 июля 2019
05:5210 июля 2019
04:1310 июля 2019
01:5810 июля 2019
01:0210 июля 2019
00:1410 июля 2019
22:549 июля 2019
22:499 июля 2019
22:299 июля 2019
21:589 июля 2019
21:469 июля 2019
21:379 июля 2019
21:259 июля 2019
21:259 июля 2019
21:219 июля 2019
21:139 июля 2019
20:509 июля 2019
20:379 июля 2019
20:379 июля 2019
20:279 июля 2019
19:589 июля 2019
19:319 июля 2019
19:099 июля 2019
18:429 июля 2019
18:059 июля 2019
17:469 июля 2019
17:079 июля 2019
16:539 июля 2019
16:429 июля 2019
16:389 июля 2019
16:249 июля 2019
15:489 июля 2019
15:449 июля 2019
15:439 июля 2019
14:429 июля 2019
14:379 июля 2019
14:379 июля 2019
14:369 июля 2019
14:269 июля 2019
14:229 июля 2019
13:539 июля 2019
13:269 июля 2019
13:259 июля 2019
12:559 июля 2019
12:499 июля 2019
12:249 июля 2019
12:229 июля 2019
12:199 июля 2019
11:539 июля 2019