СК возбудил дело по факту крупного хищения у столичного метрополитена
Следственный комитет по столице по заявлению Московского метрополитена возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и халатности, повлекшей причинение крупного ущерба при ремонте тоннеля.
По данным следствия, в 2013–2014 году неустановленные лица из числа сотрудников АО «Триада-Холдинг» похитили деньги, выделенные на ликвидацию течи в одном из перегонов, причинив таким образом ущерб метрополитену. В настоящее время ведется расследование, говорится на сайте Следкома.
В свою очередь, в пресс-службе метрополитена подтвердили, что дело возбуждено по заявлению предприятия.
— Мы заинтересованы во всестороннем и объективном расследовании этого дела и будем оказывать всемерное содействие правоохранительным органам, — говорится в сообщении пресс-службы.
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