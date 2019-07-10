Прототип беспилотного трактора представили на выставке в Екатеринбурге
Научно-производственное объединение автоматики показало прототип беспилотного трактора на Международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт Роскосмоса.
Прототип трактора имеет необычное строение: в нем отсутствуют привычные педали, руль и кабина. За движение транспортного средства полностью отвечает специальный контроллер, который получает через спутник информацию, необходимую для построения маршрута.
— «Электронный мозг» самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями, — говорится в сообщении.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил проект «медицинского» трамвая «Челябинский метеор». Изготавливать данную машину планируют на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.
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