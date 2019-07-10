Эксперт оценил причины закупки Турцией российских систем С-400
Турция все больше осознает, что страны Европы и США используют ее в своих целях. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Леонков в комментарии ФБА «Экономика сегодня».
10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара применит российские ракетные системы С-400, если на страну будет совершено нападение. Таким образом Турция намерена обеспечить свою безопасность, сообщает Newinform.
Ранее США пригрозили Турции санкционными ограничениями из-за закупок С-400 у России.
Эксперт Алексей Леонков отметил, что Турция действительно сможет использовать С-400 для обозначенных целей. Комплексы ПВО предназначены для отражения агрессии со стороны противника с воздуха, передает rueconomics.ru.
Что касается вероятного противника Турции, эксперт отметил, что у страны с каждым днем ухудшаются отношения с США.
— Анкара все больше осознает, что страны Европы и США используют ее в своих целях, от чего она в последние годы больше потеряла, чем приобрела, — заметил эксперт.
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