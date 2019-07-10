Главный морской фестиваль стартует в Петербурге 10 июля

• 12:04 • 10 июля 2019
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С 12 по 14 июля зрители могут наблюдать за регатой «Национальная парусная лига»
Фото: Ирина Хлебникова, "Вечерняя Москва"
10 июля в Санкт-Петербурге стартует главный морской фестиваль «Балтийская яхтенная неделя», сообщает издание "Невские новости".
Главная цель фестиваля — развитие парусного спорта.
10 июля гости фестиваля смогут попасть на палубу больших парусников, увидеть внутреннее устройство кораблей, задать вопросы экипажу.
С 12 по 14 июля зрителей порадует всероссийская регата «Национальная парусная лига». Неподалеку от Петропавловской крепости будет создана "морская деревня" с многочисленными интерактивными площадками. Также гостей фестиваля ждет концертная программа.
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