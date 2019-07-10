Дмитрий Песков назвал условие возобновления полетов в Грузию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о возобновлении авиасообщения между РФ и Грузией пока преждевременно, поскольку там для россиян все еще сохраняется опасность.
Тем не менее представитель Кремля отметил, что рано или поздно полеты вновь будут выполняться.
— Когда малейшая угроза, проистекающая из русофобских проявлений, исчезнет, будет время для принятия таких решений, — пояснил Песков. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву. Лидер России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке с 8 июля авиасообщения с Грузией.
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