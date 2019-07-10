Движения поездов нет на участке Бутовской линии столичного метро
• 13:47 • 10 июля 2019
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На участке Бутовской линии Московского метро нет движения от станции «Улица Старокачаловская» до «Бунинской аллеи». Об этом в среду, 10 июля, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
В обратном направлении поезда движутся с увеличенными интервалами. Сотрудники метрополитена прилагают все усилия для восстановления движения на участке.
На Бутовской линии (12) нет движения от «Улицы Старокачаловской» до «Бунинской аллеи». В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке.— Московское метро (@MetroOperativno) 10 июля 2019 г.
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