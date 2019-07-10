Эксперт оценил перспективы восстановления авиасообщения с Грузией
Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что вопрос отмены запрета на полеты из России в Грузию является не авиационным, а политическим.
10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено. Запрет на полеты он назвал вынужденной мерой в сложившейся ситуации. Он отметил, что «русофобское настроение», наблюдающееся сейчас в Грузии, представляет для многих российских туристов реальную опасность.
Эксперт Роман Гусаров в комментарии Nation News отметил, что авиасообщение между странами осуществляется на основе межправительственных соглашений. В настоящее время дипломатические отношения между РФ и Грузией затруднены, поэтому говорить о возобновлении полетов пока рано.
По его словам, отмена авиасообщения между странами подрывает экономические и туристические связи.
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