Мосгортранс рекомендовал пассажирам Бутовской линии воспользоваться автобусами
ГУП «Мосгортранс» рекомендовал пассажирам одной из линий столичной подземки воспользоваться наземным транспортом.
В среду стало известно, что на Бутовской линии Московского метрополитена увеличены интервалы движения поездов.
Информация о том, как москвичам и гостям столицы добраться до нужных станций метро, появилась на странице перевозчика.
Автобусы от «Улицы Старокачаловская»:
до «Улицы Скобелевская» – № 118, 523, 753, 967
до «Бульвара Адмирала Ушакова» – № 118, 146, 753, 967
до «Улицы Горчакова» – № 146
до «Бунинской аллеи» – № 94, 967— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 10 июля 2019 г.
Автобусы от «Улицы Скобелевская»:
до «Улицы Старокачаловская» – № 118, 523, 753, 967
до «Бульвара Адмирала Ушакова» – № 118, 202, 636, 753, 877, 967, С1
до «Бунинской аллеи» – № 636, 967
до «Ясенево» – № 202
до «Коммунарки» – № 636
до «Тропарёво» – № 877— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 10 июля 2019 г.
Автобусы от «Бульвара Адмирала Ушакова» до станций Бутовской линии:
до «Улицы Старокачаловская» – № 118, 146, 753, 967
до «Улицы Скобелевская» – № 118, 202, 636, 753, 877, 967, С1
до «Улицы Горчакова» – № 146
до «Бунинской аллеи» – № 117, 313, 636, 967— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 10 июля 2019 г.
Автобусы от «Бульвара Адмирала Ушакова» до других линий:
до «Ясенево» – № 202
до «Коммунарки» – № 636
до «Тропарёво» – № 877
до «Тёплого Стана» – № 895— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 10 июля 2019 г.
Автобусы от «Бунинской аллеи»:
до «Улицы Старокачаловская» – № 94, 967
до «Улицы Скобелевская» – № 636, 967
до «Бульвара Адмирала Ушакова» – № 117, 313, 636, 967
до «Коммунарки» – № 636— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 10 июля 2019 г.
В районе Бутовской линии метро также работает бесплатный маршрут КМ. Автобусы курсируют между станциями «Улица Старокачаловская» и «Бунинская аллея» с остановками у метро «Улица Скобелевская», «Бульвар Адмирала Ушакова» и «Улица Горчакова».— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 10 июля 2019 г.
Мосгортранс добавил, что также доступны бесплатные маршруты автобусов КМ, курсирующие в районе Бутовской ветки метро.
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