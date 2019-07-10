Депутат оценил цели создания США военной коалиции в Персидском заливе
Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов рассказал, почему США хотят создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена, передает ФБА «Экономика сегодня».
10 июля американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что администрация президента США планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды близ Ирана и Йемена. Он пояснил, что такое решение было принято после нападения на танкеры в Оманском заливе в начале лета.
Власти США могут готовить агрессивные действия в отношении Ирана и создают военный блок для этих целей, считает Антон Морозов, передает rueconomics.ru.
— Под предлогом охраны танкеров Штаты собирают ударную коалицию, которая в дальнейшем по указанию Вашингтона предпримет попытку вторжения в Иран. Конечная цель США — установить в этой стране проамериканский режим, — отметил депутат.
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