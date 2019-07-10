Кристина Орбакайте показала фанатам свой необычный обед
• 17:52 • 10 июля 2019
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Артистка опубликовала фотографию, на которой она собирается съесть полезную смесь прямо из шприца
Фото: instagram.com/orbakaite_k
Певица Кристина Орбакайте посетила кафе здорового питания в США. Артистка опубликовала фотографию, на которой она собирается съесть полезную смесь прямо из шприца.
— Сейчас в тренде кафе здорового питания и все хотят чем-то выделиться, вот, например такими «прививками» это сочетание разных полезных ингредиентов! Конечно, можно подсмотреть и легко делать это дома, но оригинальность всегда привлекает, — подписала пост певица.
Некоторые поклонники Орбакайте не оценили подобный вариант обеда, так как шприцы часто ассоциируются с болезнью.
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