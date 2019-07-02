Киркоров и Орбакайте побывали с детьми в Диснейленде
• 17:26 • 2 июля 2019
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Филипп Киркоров поделился с подписчиками видео из американского парка развлечений
Фото: Скриншот с видео https://www.instagram.com/fkirkorov/
Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте вместе с детьми посетили знаменитый парк Walt Disney World в Орландо. Певец в социальных сетях поделился с подписчиками многочисленными видеозаписями.
Звезды и их наследники с удовольствием прокатились на разных аттракционах. Особенно им понравился аттракцион в виде большой собаки.
Поклонники певца отметили, что у них захватывает дух даже от просмотра видео на экране мобильного телефона. Многие заявили, что не решились бы прокатиться на подобном аттракционе, тем более с маленькими детьми, передает «Утро.ру».
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