Киркоров и Лобода ответили на предложение Канделаки рассказать о своих комплексах
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки запустила в соцсетях флешмоб с просьбой к знаменитым людям рассказать о своих комплексах. По словам Канделаки, ее главный комплекс всегда крылся во внешности, но она всегда хотела быть собой и продолжала работать, несмотря на критику.
В посте она отметила продюсера Яну Рудковскую и звезд Филиппа Киркорова и Светлану Лободу.
Рудковская решила проигнорировать вызов, а Лобода вступила с Канделаки в шутливую перепалку:
— Какая наглость — отмечать Светика, — написала Лобода.
— Это флешмоб, Светик. Кого хочу, того и отмечаю, — парировала Канделаки.
В результате на флешмоб отдельным постом отреагировал только Филипп Киркоров, прорекламировав свой новый клип и заявив, что он рассказывает о комплексах. На хештег отреагировали десятки женщин, заявив, что важно любить свое тело.
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