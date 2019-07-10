Рейтинг водительской невнимательности...

Пользователи каршеринга — сервиса краткосрочной аренды автомобилей — в последнее время все чаще оказываются в центре скандалов. Из последнего: инспекторы ГИБДД задержали водителя, который ехал на взятом в прокат авто с плохо читаемым регистрационным номером. Стерлась одна буква — «О». На водителя — его обвинили в использовании подложных номеров — составили протокол. Дело уже передано в суд. Не исключено, что за нечитаемое «О» водитель на год останется без прав. Говорить о справедливости в этом случае не приходится.

Существует правило: каждый, кто арендует машину каршеринга, должен перед поездкой обойти авто и сфотографировать все сколы, вмятины и прочие повреждения. Снимки отправляются в приложение сервиса. Только так можно оградить себя от каких-либо претензий.

Но о номерных знаках речи не идет. Как проверишь их подлинность? К тому же каршеринг — это просто услуга, сервис, который предоставляют свыше десятка частных компаний. Вы мне авто, я вам деньги. На выбор — более 19 тысяч машин различных марок и класса.

Отвечают за рабочее состояние авто, в том числе за наличие омывателя в бачке и прочих жидкостей, как раз компании, которые эти услуги предоставляют. Разве что бензин по топливной карте пользователи каршеринга заливают самостоятельно. Все остальное — за счет компании.

А как насчет защиты прав пользователей таких сервисов? Пусть сами выпутываются? С доводами полиции ведь не поспоришь. Мало ли кто и с какими целями воспользовался авто с затертыми номерами.

Существует правило — каждый, кто арендует машину каршеринга, должен перед поездкой обойти авто и сфотографировать все сколы, вмятины и прочие повреждения Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

С одной стороны, водителям можно посоветовать быть внимательнее, не брать в аренду сомнительную машину или навернуть сперва пару-тройку кругов вокруг нее. Чтобы уж наверняка разглядеть все шероховатости.

С другой стороны, такой подход каршеринговых компаний можно расценивать как неуважение к клиентам. Почему человек должен расплачиваться собственными правами за некачественный сервис? Одни недосмотрели, забыв номера покрасить, а другие оказались крайними.

С третьей стороны, может, вовсе и не виновата компания. В день-то одну машину могут арендовать друг за другом 5–7 водителей — за всеми ведь не уследишь. Вдруг у вандалов обострение случилось, на букву «О» потянуло. Тогда это хоть как-то проясняет ситуацию. Ведь чтобы с номерных знаков стерлась краска, нужно проездить на машине с десяток лет, причем преимущественно по бездорожью и болотистой местности. Если учесть, что сервисы каршеринга заработали в Москве не так давно, а все автомобили в парках новые, то до блеклых и выгоревших номеров наматывать еще десятки тысяч километров. Причем в основном по заасфальтированным столичным дорогам. Поэтому буква на каршеринговом авто, скорее всего, стерта преднамеренно. Найдут ли вандалов — большой вопрос. А вот водителю, которого поймали с неопознанными номерами, наказания вряд ли избежать. Остается только надеяться на камеры видеонаблюдения, которых на дорогах города установлены тысячи.

Каршеринг для Москвы — история достаточно новая. И требуется время, чтобы протестировать систему на прочность, выявить ее недостатки. Думаю, что пришло время создавать единые правила работы каршеринга. Чтобы действовали общие стандарты, в которых будут четко прописаны все непредвиденные ситуации, с которыми могут столкнуться пользователи сервисов краткосрочной аренды авто.

Наличие таких стандартов будет выгодно и самим компаниям каршеринга. Ведь именно им сегодня приходится подсчитывать убытки от затертых букв на номерах, украденных ковриков и различных аксессуаров, а также от царапин, вмятин и прочих повреждений. К слову, с начала года с участием автомобилей каршеринга произошло более сотни ДТП. Среди причин, как мне кажется, — отсутствие опыта вождения и обычная невнимательность. Поэтому должны быть более жесткие требования к тем, кто управляют каршеринговыми авто, включая хорошую водительскую историю.

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