Награды за заслуги перед столицей вручили в Мосгордуме
В Московском парламентском центре прошла торжественная церемония вручения наград, посвященная 25-летию Мосгордумы. Юбилейные награды получили журналисты, работники культуры, чиновники, городские парламентарии прошлых созывов.
— Продолжаем отмечать заслуги москвичей, трудящихся на благо нашей любимой столицы! Вручил медали и почетные знаки «Московская городская дума. 25 лет». Благодаря вашему труду, вложенным силам, времени и энергии Москва преображается! Спасибо! — поздравил награжденных в своем аккаунте в Twitter председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Среди награжденных за выдающийся вклад в законотворческую деятельность — начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, первый заместитель главы столичного Департамента труда и соцзащиты населения Александра Александровна, начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, префект ЮВАО Андрей Цыбин.
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