Мосгордума вручила награды журналистам и деятелям культуры и науки

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников наградил журналистов, деятелей культуры и науки, а также представителей органов исполнительной власти столицы. Торжественная церемония вручения наград за выдающийся вклад в законотворческую деятельность, в обеспечение деятельности Мосгордумы и депутатов, а также в связи с 25-летием столичного парламента состоялась 25 июня.

— Сегодня здесь собрались лучшие люди города, — сказал Алексей Шапошников, вручая награды. — Они отдают свои силы, умения продвижению и популяризации московского парламентаризма.

Председатель Мосгордумы особенно отметил представителей средств массовой информации. Среди награжденных было немало руководителей и корреспондентов газет, телеканалов, информационных агентств.

Так, медали к 25-летию Мосгордумы получили и сотрудники редакции газеты «Вечерняя Москва»: главный редактор Александр Куприянов, генеральный директор Георгий Рудницкий, заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть» Юлия Зименко и первый заместитель редактора отдела «Московская власть» Майя Егорунина.

— Не всегда мы заслуживаем только критики, иногда мы заслуживаем и поощрения, — сказал главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, добавив, что депутатам столичного парламента присуща человечность, которая очень важна для работников законодательного органа власти. Он также поздравил Мосгордуму с 25-летием, а к его поздравлениям присоединился генеральный директор газеты Георгий Рудницкий.

— «Вечерняя Москва» идет рука об руку с Московской городской думой, практически в ежедневном режиме освещаются события столичного парламента, — подчеркнул он.

Получение наград, по его мнению, — это приятное и неожиданное, но в то же время заслуженное событие.

Почетную награду также получил советник мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

— Тот состав думы, с которым мне пришлось работать, был очень требователен к исполнительной власти, — сказал он. — Это касалось и комиссии по культуре, и комиссии по здравоохранению.

Леонид Печатников пожелал депутатам Мосгордумы оставаться такими же независимыми и требовательными.

— Ведь в этом и есть, по сути, ваше предназначение, — сказал советник мэра Москвы.