Романтики не вымерли, но их задавил «рупь»

Романтики не умерли, их полно. Я их регулярно встречаю на всяких станциях, вокзалах и дорогах. Часто езжу на север, в Вологду, к Феропонтову и Кирилло-Белозерским монастырям и там по пути встречаю ребят с рюкзачками.

Идут посмотреть фрески. Но массовой романтики, конечно, уже нет. Почему? Потому что нет уже того социального государства. Та страна зачастую вылезала на энтузиазме молодых ребят, которых звали то на строительство Саяно-Шушенской ГЭС, то на БАМ.

Можно взять Нерюнгри, в Якутии, где я тоже часто бываю. Там же те энтузиасты, которые этот город построили, так и живут. И они смеются теперь иногда, что приехали-то за мечтой, а оказалось, что надо деньги зарабатывать.

Та романтика диктовалась еще и тем, что были в избытке рабочие руки. Когда людей из деревень и сел звали, то они устремлялись туда в надежде получить профессию и заработать, чтобы потом на белом коне вернуться. И многие в итоге оставались там, куда приехали. Это истинные романтики — отправиться в неизведанное место, влюбиться в него да там и остаться, завести семью и детей.

Романтики не умерли, их полно. Я их регулярно встречаю на всяких станциях, вокзалах и дорогах Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Да, романтиков в стране много, но вот снова массово позвать людей на условные «стройки коммунизма» больше не выйдет. Я всегда в таких случаях привожу цитату из фильма Василия Шукшина «Печки-лавочки». Там Бурков говорит: «Что сейчас бал правит? Рупь! Вот и я его хочу приголубить».

Сейчас люди поставлены в такие условия, что романтика есть, но в жизни это далеко теперь не главное. Гораздо важнее заработать денег, купить себе жилье, иметь хорошую машину. Это нормально в данном государстве, где везде и на каждом шагу теперь частная собственность.

Даже ведь журналистика наша теперь насквозь буржуазная. Мы себя можем бить в грудь сколько угодно, но теперь везде свой владелец со своими нравами. Раньше был один владелец — государство, и все по-другому работало.

Так что так, как было, уже вряд ли когда-то снова будет, ведь сейчас и времена совершенно другие, нравы у людей поменялись, да и общество вектор изменило на противоположный.

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