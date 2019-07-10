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Контроль качества работ растет

Сергей Музыченко, и.о. председателя Мосгосстройнадзора
• 22:15 • 10 июля 2019
10 июля столичный Комитет государственного строительного надзора (Мосстройнадзор) подвел итоги работы за первое полугодие 2019 года и поделился планами на ближайшие месяцы.

За первые шесть месяцев этого года Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 211 объектов недвижимости. Их общая площадь составила более 5 миллионов квадратных метров, включая 2,1 миллиона квадратных метров жилья. Показатели того же периода в прошлом году были существенно ниже: 163 объекта площадью 1,8 миллиона квадратных метров, из них всего 541 тысяча квадратных метров жилых помещений.

Среди самых знаковых объектов, сданных в эксплуатацию в этом году — Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», уникальный архитектурный проект, не имеющий аналогов в мире, а также съемочный комплекс на «Мосфильме», торгово-досуговый центр «Галеон» на Ленинском проспекте, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и спортзалами в Ново-Переделкине, жилой дом в составе ТПУ «Улица Дмитриевского», технопарк на севере Москвы, апарт-отель на Покровском бульваре и, конечно, новые станции на Сокольнической и Некрасовской линиях метро. Станции на Сокольнической ветке — уникальные объекты, совмещенные с автодорогой от Киевского шоссе до поселка Коммунарка. Транспортный тоннель, совмещенный с метро, — единственный на сегодня подобный объект в столице.

Среди самых знаковых объектов, сданных в эксплуатацию в этом году, станция метро «Некрасовка» Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сейчас под контролем Комитета государственного строительного надзора города Москвы находится более 2 тысяч объектов недвижимости. В их числе — «Москва-Сити», детский зоопарк на территории Московского зоопарка, парк развлечений «Остров Мечты», застройка территории завода ЗИЛ, китайский деловой центр «Парк Хуамин», бассейн «Лужники», МФЦ с автовокзалом в составе транспортно-пересадочного узла «Щелковский», а также дома по городской программе реновации. Под надзором комитета также 152 объекта дорожно-мостового строительства и 77 объектов Московского метрополитена.

В 2019 году комитет провел более 5500 проверок. Современный тренд на снижение административных барьеров в строительстве число этих проверок уменьшает. Но это не означает, что контроль за качеством выполнения работ ослабевает, он по-прежнему на высоком уровне.

В частности, по итогам проверок в течение шести месяцев этого года выявлено более 18 тысяч нарушений (в первом полугодии прошлого года — 20,7 тысячи), из них 6,5 тысячи — по качеству работ (против 7,7 тысячи за тот же период прошлого года) и 2,7 тысячи — по содержанию стройплощадок (в прошлом году — 3,2 тысячи). Среди основных причин подобных нарушений: слабый отбор подрядчиков, нежелание выплачивать достойную зарплату, что приводит к привлечению на строительные работы низкоквалифицированной рабочей силы.

До конца этого года будет проведено около четырех тысяч испытаний материалов и конструкций на объектах реновации. Для решения этой задачи привлекается подведомственный Мосгосстройнадзору Центр экспертиз, что позволяет оперативно выявлять и устранять нарушения.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
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